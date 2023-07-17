لغز العثور على صاحب وشم "أدهم" فى البساتين

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة لشاب مجهول الهوية ملقاة بشارع فايدة كامل بدائرة قسم شرطة البساتين.



تعود الواقعة بتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثمان لمتوفي مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر تقريبا وجد ملقى بشارع فايده كامل

بالانتقال والفحص، تبين ان الجثة لكهل مجهول الهويه في العقد الرابع من العمر وتبين وجود جرح بمنطقة العانة بالطرف الايمن وتورم بالناحية اليسري بالعانة ووجود وشمين بالكتف الايمن مدون أسم ادهم وتبين خلوه من ثمة اصابات ظاهرية اخري.

وكشف التقرير الطبى المبدئى أن الوفاة بسبب توقف بعضلة القلب، وبسؤال شهود العيان قالوا انهم شاهدوا المتوفى يستجدي المارة بذات المنطقة اكثر من مرة ولا يعلموا عنه اي بيانات.

ورصد مقطع فيديو المتوفى يسير قبل وفاته بوضعية الأنحناء لأسفل بموقف ميكروباص احمد ذكي، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.