تعرف على الأنشطة الفنية لـ"التنمية الثقافية" خلال يوليو الجاري

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتو هاني أبو الحسن، عدد من الأنشطة الفنية خلال يوليو الجاري، في سينما الهناجر، وسينما مركز الإبداع الفني، بالإضافة إلى نوادى السينما، وذلك في إطار خطة قطاع الصندوق لدعم وتطوير النشاط السينمائي وتعزيز التواصل الثقافي والفني مع الجمهور.

تستضيف سينما الهناجر، اليوم الإثنين، عروض أفلام نادى سينما المرأة، بالتعاون مع المركز القومى للسينما، لتعزيز الوعي بقضايا المرأة من خلال عروض أفلام تحاكي تجارب النساء وقضاياهن، ويعرض أفلام: "بنت بميت راجل"، و"كماشه"، و"اوضتين وصالة".

كما يعرض فى الثانية عشر ظهر السبت المقبل، الموافق 22 يوليو الجاري، "نادى سينما الطفل للكارتون المصرى" إشراف المخرجتان عطيه عادل خيرى، و شويكار خليفة، والذي يتضمن عروض أفلام تهدف إلى تشجيع حب الأطفال للسينما وتعزيز التوعية والقيم الإيجابية من خلال عروض أفلام الرسوم المتحركة، ولتسليط الضوء على التحولات الاجتماعية والسياسية والتنوع الثقافي في منطقة البحر المتوسط.

ويعرض فى السادسة من مساء الإثنين المقبل، الموافق 24 يوليو الجاري، أفلام "سينما البحر البحر المتوسط"، بالتعاون مع مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.

واحياء لذكرى وفاة المخرج العالمى يوسف شاهين، تستضيف سينما مركز الإبداع الفني، فى السادسة من مساء الأحد المقبل، الموافق 30 يوليو الجاري، "صالون العمارة والسينما" للمعمارى حمدى السطوحى، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "قاهرة شاهين".

وقد تم عرض خلال شهر يوليو عدد من الأنشطة المتنوعة بقاعتى السينما بمركز الإبداع الفني والهناجر منها: عرض فيلم "المحرر" بالتعاون مع سفارة فنزويلا بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال فنزويلا، كما عقدت ندوة بعنوان "أرواح فى المدينة" للكاتب الصحفى محمود التميمى، لرصد تطورات المجتمع المصرى والعلاقة بين الأماكن والمعمار والبشر فى إبداعات المصريين عبر مائة عام من خلال الأرشيف المصري المرئي والمسموع والمكتوب "السينما، والراديو، والتليفزيون، والصحافة"، وصالون السينما للمخرج أحمد فؤاد درويش بعنوان "رؤية يوسف ادريس لسنوات حكم عبدالناصر والسادات لمصر"، وصالون السينما الروائية للمخرج أشرف فايق، ونادى السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومى للسينما.