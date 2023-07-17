نهى طلعت عبد القوى تكشف تفاصيل دعم متضرري حادث انهيار عقار كوبري القبة.. فيديو

أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف توجه من خلال فرق المتطوعين بالتحالف؛ لمقر حادث انهيار عقار في منطقة كوبري القبة، والذي خلف 9 وفيات وعدد من الإصابات؛ للمساندة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأهالي بالمنطقة.

ولفتت «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه سيتم صرف تعويضات لأسر المنزل المنهار في كوبري القبة، علاوة على توفير شقق بالإيجار من أجل عملية التسكين.

وتابعت: المؤسسات المشاركة في التحالف قامت أيضا بتقديم الدعم لأسر المصابين والضحايا، مادي ومعنوي واحتياجات أساسية في حادث انهيار منزل رشيد في البحيرة، والذي وقع أمس الأحد.

وعلقت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي: وضع فكرة التحالف في إطار تنظيمي ومؤسسي سيجعل التحالف يستمر ويقدم خدمات كثيرة، خاصة أن الأمر كان مكفولا في قانون الجمعيات الأهلية فقط، لكن الآن أصبح هناك قانون منفرد بالتحالف فقط، سيساعد على تمكين التحالف من تنمية قطاعات عدة من المواطنين، من خلال مشروعات تنموية بآلية تنسيق مستمرة وبروتوكولات تعاون من منظمات.

واختتمت قائلة: بشأن مراقبة أموال التحالف سيكون هناك مراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وجهات آخرى وفق مادة قانونية؛ لعدم تعارضه مع الدستور المصري.