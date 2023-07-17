الزمالك يجهز العائدين من الإعارة للمشاركة بالبطولة العربية

استقر مسئولو الزمالك على عودة ثلاثة لاعبين من الإعارة حتى الآن، وهم، محمود علاء العائد من إعارة لفريق الاتحاد السكندري، ويوسف أوباما العائد من تجربة احتراف بالسعودية، وحمدي علاء العائد من إعارة للبنك الأهلي.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني للزمالك في الأيام المقبلة برنامج خاص لتجهيز اللاعبين العائدين من الإعارات وذلك لمشاركتهم في البطولة العربية للأندية.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته بالبطولة العربية للأندية يوم 28 من شهر يوليو الجاري مع فريق الاتحاد المنيستيري التونسي، ثم يلعب مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو، ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.