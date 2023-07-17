بالصور.. مقابلات المعلمين الجدد بالمدارس اليابانية لقطاع الصعيد

عقدت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقابلات المعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في فروع المدارس المصرية اليابانية لقطاع الصعيد، وذلك بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور نيفين حمودة مستشار الوزير ومسئول المدارس المصرية اليابانية وفريق من الوحدة، ومدراء المدارس بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من أبريل الماضي حتى مايو 2023، ويصل عدد المدارس إلى 51 مدرسة هذا العام.