ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالصور.. مقابلات المعلمين الجدد بالمدارس اليابانية لقطاع الصعيد

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقابلات المعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في فروع المدارس المصرية اليابانية  لقطاع الصعيد، وذلك بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور نيفين حمودة مستشار الوزير ومسئول المدارس المصرية اليابانية وفريق من الوحدة، ومدراء المدارس بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من  أبريل الماضي حتى مايو 2023، ويصل عدد المدارس إلى 51 مدرسة هذا العام.

 

 

أسيوط وسوهاج المدارس المصرية المدارس المصرية اليابانية المصرية اليابانية مقابلات وزارة التربية والتعليم والتعليم