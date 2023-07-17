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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"والله أبدا".. عمرو دياب يشوق جمهوره ببرومو أغنية جديدة

عمرو دياب
عمرو دياب
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طرح الفنان عمرو دياب، اليوم الإثنين، برومو أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "والله أبدا".

ونال البرومو إعجاب الجمهور خاصة وأنه عبارة عن مقطوعة موسيقية من الأغنية مغلفة بلمسة غموض وتشويق.

ولم يكشف الفنان عمرو دياب عن تفاصيل الأغنية التي ستصدر قريبا عبر منصة أنغامي للموسيقى.

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا منذ أيام حفلا كبيرا في صول تاون بالساحل الشمالي.

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة مميزة باللون الأبيض، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه لجمهوره ومنها يا أنا يا لأ، برج الحوت، الحظ، بحبه، ده لو اتساب، قمرين، العالم الله، نور العين، من هنا لبكره، واحده ونص، يتعلموا، ميدلي قديم، هاتتدلع، بالاضافة إلى اغنيته الجديدة ياليل.

ومن ناحية اخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي يوم ١١ أغسطس القادم.

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عمرو دياب والله أبدا