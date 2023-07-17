بالفيديو.. هاني محروس يطرح أغنية "باب الطيابة" لأحدث اكتشافاته نورهان المرشدي

طرح المنتج ومهندس الصوت هاني محروس أغنية جديدة لأحدث اكتشافاته الفنية المطربة الشابة نورهان المرشدي، نجمة ذا فويس السابقة في موسمة الخامس، وأغنيتها الجديدة بعنوان "باب الطيابة" أولى اغاني ألبومها الجديد"يا وجع الوجع" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من إنتاج Nj Music Production هاني

محروس.

والأغنية تم تسجيلها باسطنبول وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج "نبيل مكاوي".

"باب الطيابة" كلمات مصطفى حسن ، الحان مصطفى العسال ، توزيع اماديو ، هندسة صوتية هاني محروس.

جدير بالذكر أن هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.