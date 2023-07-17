ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. هاني محروس يطرح أغنية "باب الطيابة" لأحدث اكتشافاته نورهان المرشدي

هاني محروس و نورهان
هاني محروس و نورهان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرح المنتج ومهندس الصوت هاني محروس أغنية جديدة لأحدث اكتشافاته الفنية المطربة الشابة نورهان المرشدي، نجمة ذا فويس السابقة في موسمة الخامس، وأغنيتها الجديدة بعنوان "باب الطيابة" أولى اغاني ألبومها الجديد"يا وجع الوجع" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من إنتاج Nj Music Production هاني 
محروس.

والأغنية تم تسجيلها باسطنبول وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج "نبيل مكاوي". 

"باب الطيابة" كلمات مصطفى حسن ، الحان مصطفى العسال ، توزيع اماديو ، هندسة صوتية هاني محروس.

جدير بالذكر أن هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.

هاني محروس نورهان المرشدي ذا فويس باب الطيابة