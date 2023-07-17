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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"كاف" يخطر اتحاد الكرة بعدم إقامة أي مباريات للأهلي خلال منافسات دوري السوبر الإفريقي

باتريس موتسيبي رئيس
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي
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أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”  نظيره المصري، بعدم إقامة أي مباراة لفريق الأهلي في الفترة ما بين 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل بسبب مشاركة الفريق الأحمر في بطولة  دوري السوبر ليج الأفريقي.

ويشارك الأهلي برفقة 7 أندية أخرى في النسخة الأولى من دوري السوبر ليج الأفريقي هي الوداد المغربي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي وإنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

كما خاطب “كاف” جميع الاتحادات التي يشارك أنديتها في “دوري السوبر ليج”، بضرورة عدم إقامة مباريات محلية للفرق المشاركة أثناء إقامة النسخة الأولى من المسابقة.

وتنطلق النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي الممتاز خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر من العام الجاري.

يذكر أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن على هامش الجمعية العمومية لـ"كاف"، أن المسابقة الجديدة ستنطلق رسميا يوم 20 أكتوبر المقبل، مع تغيير مسمى البطولة من "سوبر ليج" إلى الدوري الأفريقي الممتاز.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريق الأهلى دوري السوبر ليج الأفريقي الترجي التونسي