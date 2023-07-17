جامعة كفر الشيخ تساهم في محو أمية 6300 شخص

أعلن مدير عام فرع محو الأمية بكفر الشيخ، أن جامعة كفرالشيخ، ساهمت في محو أمية أكثر من 6300 شخص، مقدمًا الشكر لكل من ساهم .

واستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ابراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، وعطيه نصر مدير إدارة التخطيط بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030، والمساهمة فى تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار استراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.

ومن جانبه، قدم ابراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، نيابة عن الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير للجهود المبذولة والمشاركة الايجابية لكليات الجامعة لتنمية المواطن المصري وتحرره من قيود الأمية، حيث كان لهذه الجهود أثر بالغ خلال النتائج المحققة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار فى مشاركة فعلية بالجامعة، حيث ساهمت الجامعة فى محو أمية 6316 مواطن، خلال دورة أبريل 2023.

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