الرئاسة الروسية: نعرف المسئول عن تفجير جسر القرم وندرك مكر "نظام كييف"

الإثنين 17/يوليو/2023 - 03:14 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن بلاده تعرف الجهة، التي تقف وراء الهجوم الإرهابي على جسر القرم وتدرك مكر وخبث نظام كييف.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم /الاثنين/ بشأن خطر زيادة عدد الهجمات على المناطق المدنية في روسيا: "إن جميع الهيئات والإدارات ذات الصلة تعمل بجدية، ونحن ندرك الطبيعة الماكرة لنظام كييف".

وأضاف: "لقد قتل نظام كييف اليوم عائلة شابة، أبوين لفتاة والفتاة مصابة، ومن الضروري التحدث عن ذلك حتى يسمع الجميع"، مشيرا إلى أن هذا هو عمل نظام كييف.

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "سنعمل جميعا ونتوخى اليقظة والثبات لمنع تكرار مثل هذه المآسي".

كانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في وقت سابق من اليوم قالت:"إن كييف نفذت فجر اليوم هجوما إرهابيا على جسر القرم بقاربين مسيرين، ما أسفر عن تضرر طريق السيارات الممتد على جسر القرم ومقتل شخصين بالغين وإصابة طفل".

من جانبها، طلبت سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لموسكو من السكان والسياح الامتناع عن السفر عبر جسر القرم واستخدام طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها.