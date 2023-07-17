محمد هاني يعود لقيادة الجبهة اليمنى أمام حرس الحدود

يعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام حرس الحدود في المباراة المقبلة حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون أمس للايقاف.

ويدرس النادي الأهلي الموافقة على رحيل أحمد القندوسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن هناك انفتاحا على رحيل القندوسي معارا لإكسابه فرصة المشاركة في المباريات.

ويمتلك اللاعب عدة عروض من الدوري المصري أبرزها فاركو وزد وفيوتشر بجانب عروض جزائرية من مولودية الجزائري وشباب بلوزداد ووفاق سطيف.

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرباعي محمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم أمام حرس الحدود في المباراة المقبلة بعد غيابهم عن مباراة المقاولون أمس.

وافتقد الأهلي جهود الثلاثي محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم للايقاف بسبب تراكم الإنذارات في حين غاب معلول بسبب حصوله علي راحة سلبية.