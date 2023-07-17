نقيب المهندسين يخاطب وزير التعليم العالي لخفض أعداد المقبولين في التعليم الهندسي

خاطب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا بأن تكون أعداد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية لتكون في حدود 22500 طالب، وذلك وفقًا لاتفاق سابق العام الماضي، مع الحفاظ على أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية الرائدة لمنظومة التعليم الهندسي بالدولة.

وفي خطابه لوزير التعليم العالي قال النبراوي:"إنني إذ أثمن دوركم بشأن قضايا التعليم الهندسي، تلك المهنة التي نعتز ونتشرف بها جميعا، ونثق في أن يؤدي تكاتف جهودنا في هذه القضايا التعليمية والمهنية إلى نتائج مهمة خلال الفترة المقبلة من شأنها المساهمة في الارتقاء بالمهنة وأدائها وجودتها لتتواكب مع خطط مصر التنموية".

وأضاف نقيب المهندسين أنه :" نظرًا لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية، فقد ارتفعت معدلات البطالة، إضافة لعزوف أبنائنا الطلاب المتفوقين عن الالتحاق بالتعليم الهندسي؛ لضعف فرص العمل أمام أعداد الخريجين، وهو ما يضعنا أمام مسئوليتنا معكم، وما سبق الاتفاق عليه خلال العام الماضي.

وأكد "النبراوي" :"نحن على يقين أن هذا الإجراء سيكون له الأثر الفعال في شأن رفعة مهنة الهندسة، وتحدونا الثقة في اهتمامكم بهذا الأمر، والتوجيه به لما يخدم قضايا التعليم والمهنة لصالح الارتقاء بوطننا العزيز".