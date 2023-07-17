جزويت الإسكندرية يناقش "عميان بافيا السبعمئة" لـ بسنت فؤاد

يناقش مركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية، رواية «عميان بافيا السبعمئة» للكاتبة والمترجمة بسنت فؤاد، مساء اليوم الاثنين، في حفل توقيع لرواياتها المترجمة والحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الترجمة هذا العام 2023.

تدور أحداث رواية "عميان بافيا السبعمئة" حول القارة السوداء ممثلة في الكاميرون في مواجهة الاستعمار والمرض، كما نرى الأمل وبداية حركات التمرد والاستقلال، يمكننا أن نرصد العادات والتقاليد الأفريقية، ووضع المرأة، والبيئة والثقافة، وهكذا نجد العديد من أوجه الشبه بين مصر والكاميرون، لأنهما الاثنتان داخل القارة الإفريقية، ويشتركان في الانتماء والمشاكل والحلول وإمكانيات التعاون.

بسنت عادل فؤاد؛ كاتبة ومترجمة مصرية، من مواليد عام 1984، سبق ترجمت العديد من الأعمال، ومنها رواية بعنوان "أسد الفلاندرز أو معركة الرماح الذهبية" لـ هندريك كونسينس من الفرنسية إلى العربية دار نشر صفصافة تحت الطبع.. ورواية "الأمير الصغير" لـ أنطوان دو سانت إكزوبيري من الفرنسية إلى العربية دار نشر صفصافة (معرض الكتاب 2022).