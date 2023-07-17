تحرير طالب خطفه صاحب محل بسبب خلافات مالية مع والدته بالبساتين

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى تحرير طالب خطفه صاحب محل بسبب خلافات مالية مع والدته بمنطقة البساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك ورشة ، مقيم بدائرة القسم بغياب نجلـه (طالب سن 13).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مُشاهدة (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال إصطحابه للطفل من أمام العقار سكنه وإستقلالهما مركبة "توك توك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهتــــه أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبيــــن والدة المجنى عليـه إختمرت فى ذهنـه فكرة إختطاف نجلها وإحتجازه بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل إسترداد المبلغ المالى المشار إليه، تم بإرشاده تحرير الطفل المذكـــــور "دون إصابات"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.