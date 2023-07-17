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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يبلغ بعض اللاعبين بالرحيل بعد موافقة أوسوريو

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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بدأت لجنة الكرة بالزمالك، في إبلاغ بعض لاعبي الفريق بالرحيل وعدم استمرارهم مع الفريق الأبيض في الموسم الجديد، وذلك بناءا على رغبة المدرب الكولومبي للفريق الأبيض خوان كارلوس أوسوريو .

وأعلن أوسوريو منذ ساعات قليلة، أن أحمد بلحاج وسامسون أكينولا لن يتواجدا معه في الموسم الجديد مع الزمالك، وذلك لعدم القناعة الفنية بهم، ليرحل بذلك سامسون، بينما تنتهى إعارة أحمد بلحاج ويعود لفريقه أسوان من الموسم الجديد .

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو. 

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

ويخوض الزمالك أول مبارياته بالبطولة العربية يوم 28 من شهر يوليو الجاري مع فريق الاتحاد المنيستيري التونسي، ثم يلعب مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو، ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس .

الزمالك كارلوس أوسوريو أحمد بلحاج سامسون أكينولا