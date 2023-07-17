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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مفاجأة مدوية.. عقار حدائق القبة المنهار صدر له قرار إزالة منذ 31 سنة

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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كشف مصدر مطلع مفاجأة مدوية فى واقعة انهيار عقار حدائق القبة، والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

وقال المصدر، إن العقار صادر له قرار ترميم كامل  منذ 31 سنة وتحديدا فى عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تأكل الجدران.

وتابع المصدر أن مالك العقار لم يلتزم بتنفيذ القرار وجارى ضبطه.

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8  متوفيين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين .


وأسفر الحادث عن وفاة كلا من محمد.ع، 39 سنة، وشهد إ،  41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع،  32 سنة، ، نسمة ع،  26  سنة ، وعلي ج،  عام واحد،

كما أصيب كلا من  ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، ، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

تحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار، وإخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وفصل الكهرباء والغاز.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازى

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة لقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من ارضى و4 طوابق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض .

وكشف الفحص المبدئى وفاة 8  أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين فيما تم نقلهم الى المستشفى  وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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