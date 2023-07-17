محافظ أسوان يشهد توقيع بروتوكول التعاون لميكنة القطاعات والإدارات العامة لشركة مياه الشرب والصرف

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع بروتوكول التعاون بين مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتصميم وتنفيذ مجموعة برامج ميكنة كافة القطاعات والإدارات العامة التابعة للشركة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة.

وقام العميد أحمد دنش مدير مركز المعلومات والتحول الرقمى، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوقيع بروتوكول التعاون بتكلفة تصل إلى 4 مليون جنيه من خلال عقود الصيانة للبرامج ، لمدة تنفيذ تصل إلى 6 أشهر؛ ليكون ذلك نقطة تحول للشركة طبقًا لإتجاه الدولة لتطبيق المنظومة الإلكترونية للتعامل مع المواطنين.

ومن جانبه، أشار اللواء أشرف عطية إلى أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو الإستمرار فى جهود مكافحة الفساد الإدارى مما يساهم فى الفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها، وبالتالي عدم تداول أى مستندات ورقية.

وأوضح أن ذلك يأتى تحقيقًا لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن، والذى بدأ بافتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ليؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركز تكنولوجى، وأيضاً مركز خدمات مصر لسرعة إتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية والمصداقية بشكل كامل.

ويأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة لتحقيق الطفرة المستهدفة فى مجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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