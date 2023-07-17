فحص تراخيص المنزل والتحفظ على كاميرات المراقبة في حادث انهيار عقار حدائق القبة (صور)

تحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 7 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الأنهيار.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين .

واسفر الحادث عن وفاة كل من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد،

كما أصيب كل من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، ، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

واخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور ،كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كاجراء احترازى .

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من ارضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الاسعاف بـ 3 سيارات ، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض .

وكشف الفحص المبدئى وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين فيما تم نقلهم الى المستشفى وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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