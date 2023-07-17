بالفيديو.. المرور: كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر والكورنيش

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" الحالة المرورية اليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية في اتجاه رمسيس، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تنقل تدريجيا حتى نصل غمرة وكوبري 15 مايو، مضيفة: "شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتتى منطقة الزاوية الحمراء، بالإضافة إلى كثافات نسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية".

وتابعت: "الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة فإنه سيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات".

وأوضحت، أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، كما أن باقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل وهناك كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية مستمرة معنا حتى كوبري فيصل.