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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحدائق القبة

موقع الحادث
موقع الحادث
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لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر والبحث عن 2 آخرين بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من ارضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الاسعاف بسيارتين ، كما دفع حى الاربعين بمعدات لرفع الانقاض .

وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين سيدة،فيما تم نقلهم الى المستشفى وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع انهيار عقار حدائق القبة وفيات ومصابين