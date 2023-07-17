اليوم| ذروة الموجة الحارة.. خبراء يضعون روشتة لحفظ الأدوية من تأثير الحرارة.. وتحذيرات لمرضى القلب والسكر

تتعرض مصر إلى ذروة الموجة الحارة اليوم الإثنين 17 يوليو، حيث أعلن مركز الأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو من 2 إلى 3 درجات، وأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

في هذا التقرير نستعرض اجراءات الحماية من الجو الحار بالنسبة للمواطنين وكيفية الحفاظ على الأدوية، كما أقرتها منظمة الصحة الوطنية في انجلترا NHS، وخبراء الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

فعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، إلا أنه يتميز بالحيوية والسفر لدى كثير من المصريين الذين اعتادوا الخروج والذهاب إلى المصايف والتنزه في مختلف الأوقات، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من ارتفاع درجة حرارة الطقس، فهناك مخاطر صحية، قد تُعرض أفراد المجتمع إلى المرض أو موت عدد أكبر من المعتاد من الناس، إضافة إلى خطر تناول بعض الأدوية في أوقات الموجة الحارة، أو تسبب الطقس في إفسادها.



المخاطر الرئيسية التي تشكلها موجة الحرهي:

1) عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب الجفاف.

2) ارتفاع درجة الحرارة، والذي يمكن أن يجعل الأعراض أسوأ للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب أو التنفس

3) استنفاد حراري وضربة شمس



من هم الأكثر عرضة للخطر

يمكن أن تؤثر الموجة الحارة على أي شخص، ولكن الأشخاص الأكثر ضعفًا هم:

1) كبار السن - وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والإناث

2) أولئك الذين يعيشون بمفردهم أو في دار رعاية

3) الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير أو طويل الأمد بما في ذلك أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري أو أمراض الكلى أو مرض باركنسون أو بعض حالات الصحة العقلية

4) الأشخاص الذين يتناولون أدوية متعددة قد تجعلهم أكثر عرضة للتأثر بشدة بالطقس الحار

5) أولئك الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على هدوئهم - الأطفال والصغار جدًا، أو المقيدين بالسرير، أو المدمنين على المخدرات أو الكحول أو المصابين بمرض الزهايمر

6) الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الخارج أو في الأماكن الحارة - أولئك الذين يعيشون في شقة بالطابق العلوي أو المشردين أو أولئك الذين يعملون في الخارج



نصائح للتكيف مع الطقس الحار

1) ابقى بعيدًا عن الحرارة إذا استطعت.

2) إذا كنت مضطرًا للخروج، ابق في الظل خاصة بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.

3) ارتدِ واقٍ من الشمس وقبعة وملابس خفيفة.

4) تجنب ممارسة الرياضة أو النشاط الذي يجعلك أكثر سخونة.

5) اجعل نفسك باردًا من خلال تناول الأطعمة والمشروبات الباردة، وتجنب الكحول والكافيين والمشروبات الساخنة، والاستحمام بماء بارد أو ضع الماء البارد على بشرتك أو ملابسك.

6) حافظ على مساحة المعيشة الخاصة بك باردة من خلال غلق النوافذ أثناء النهار وفتحها ليلًا عندما تنخفض درجة الحرارة بالخارج، كما يمكن أن تساعد المراوح الكهربائية إذا كانت درجة الحرارة أقل من 35 درجة.

7) إذا شعرت أنت أو أي شخص آخر بتوعك من ارتفاع درجة الحرارة أثناء الطقس الحار، فقد يكون ذلك بسبب الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.



تناول أدوية "خطيرة" أثناء الطقس الحار:

وفي نفس الإطار يحذر جون شومان، طبيب الرعاية الأولية في الولايات المتحدة الأمريكية أن بعض الأدوية يمكن أن تجعل الناس أكثر عرضة للحرارة. مثل أدوية القلب وأدوية ضغط الدم، التي يتناولها ملايين الأشخاص، فهي مدرة للبول. يقول: "تحاول هذه الأدوية التخلص من السوائل من جسمك بسبب مشاكل القلب الأساسية، وإذا أضفت ارتفاع درجة الحرارة اثناء تناولها، فهذا يؤدي أيضًا إلى فقد كميات زائدة من السوائل، مما يمكن أن يتسبب في وضع خطير للغاية".

وأوضح شومان إن هناك أنواع أخرى من الأدوية يمكن أن يكون لها نفس التأثير أيضًا، وتشمل هذه الأدوية مضادات الكولين ومضادات الاختلاج وأدوية المثانة والمهدئات. قائلًا: "الكثير من الأدوية تعمل على تجفيفنا وإفراز السوائل الزائدة.فيجب أن نكون حذرين عند تناولها".

بشكل عام، يكون كبار السن أكثر عرضة للحرارة، لذلك إذا كنت أكبر سنًا وتتناول هذه الأدوية، فاتخذ احتياطات إضافية للبقاء باردًا ورطبًا، واسأل طبيبك عما إذا كان أي من الأدوية الخاصة بك يمكن أن يسبب الجفاف.



كيف تحافظ على أدويتك من حرارة الجو

وحول طرق الحفاظ على الأدوية من درجات الحرارة المرتفعة أوضح سكوت هول، الصيدلاني في Mayo Clinic، أن درجة الحرارة تؤثر على أي دواء يتناوله الشخص، لكن بعضها أكثر عرضة للمشكلات من البعض الآخر.

وأضاف هول أن الأنسولين أحد الأدوية التي تتأثر بالحرارة، لذا يجب على مرضى السكري محاولة عدم تخزين الأنسولين في مكان ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل كبير، فيجب حفظ الأدوية في مكان بارد وجاف، وإذا تم الاحتفاظ بها في الحمام، يجب ترك الدواء في العلبة الأصلية.

مشيرًا إلى إن الاحتفاظ بالأدوية في علبها الأصلية حيث يمكن أن تظل مغلقة سيساعد في منع أي آثار سلبية للحرارة.