وزير الخارجية البرازيلي: بوتين ولولا دا سيلفا قد يلتقيان خلال قمة بريكس

قال وزير خارجية البرازيل مورا فييرا، إن رئيس بلاده لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد يلتقي قريبا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الفرصة التالية لذلك في قمة بريكس في جنوب إفريقيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في حديثه عن إمكانية مشاركة بوتين الشخصية في قمة بريكس 22 - 24 أغسطس، بأن المناقشات حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة.

وأضاف الوزير البرازيلي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": " قمة بريكس في جنوب إفريقيا، قد تكون أقرب فرصة لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والبرازيلي".

وتابع: " منذ انتخاب الرئيس لولا، تم مرتين إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين. واستقبل الرئيس بوتين المبعوث الخاص البرازيلي سيلسو أموريم في موسكو لمناقشة النزاع في أوكرانيا وآفاق السلام ".

ووفقا للدبلوماسي البرازيلي، في الأشهر الستة الأولى من استلام رئيس بلاده للسلطة، التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ثلاث مرات، وتم إجراء حوار ومفاوضات ثنائية حول تحقيق السلام في أوكرانيا على مستويات مختلفة.