بوتين: السياسيون الأوروبيون متعلقون بتوجيهات واشنطن ومستعدون لتنفيذ أوامرها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنوع من السخرية، " إن السياسيين الأوروبيين متعلقون تماما بتوجيهات الولايات المتحدة ومستعدون لتنفيذ كل أوامرها"، مشيرا إلى أنهم مستعدون لشنق أنفسهم بإيعاز من واشنطن.

وأضاف الرئيس الروسي - في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد:"يبدو لي أحيانا أن السياسيين الأوروبيين سيفعلون أي شيء يقال لهم من الطرف الثاني من المحيط الأطلسي"، مشيرا إلى أنه بذلك يصف الوضع بالضبط كما يبدو له.

وتابع بوتين:"لو قالوا غدا للسياسيين الأوروبيين قررنا شنقكم جميعا، فسيقومون بخفض عيونهم إلى الأسفل وسيحاولون التعبير عن جرأتهم بطرح سؤال واحد فقط، وهو هل سيتم شنقنا بحبال من الإنتاج الوطني؟"،

لافتا إلى أن الفشل سيكون مصير هؤلاء السياسيين وسيصابون بخيبة أمل لأن الأمريكيين على الأغلب سيصرون على استخدام حبال من إنتاج صناعاتهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما قرب مدينة باخموت في شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية منذ مايو الماضي.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن قوات الجيش تحرز تقدما تدريجيا في منطقة باخموت. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/.

وأضافت أن هناك تقدما يوميا في الجهة الجنوبية حول باخموت، وكذلك في الجهة الشمالية.