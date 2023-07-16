رزقي حمرون يقود هجوم فاركو أمام الزمالك بالدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لفريق فاركو بقيادة برونو رومارو عن تشكيل الفريق أمام الزمالك، وذلك في المباراة المقرر إقامتها، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - أحمد عوض - ياسين مرعي - جيفرسون انكادا.

خط الوسط: محمود جهاد - محمود عماد - وليد علي.

خط الهجوم: سيف تيري - رزقي حمرون - أحمد فؤاد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود السيد ومروان مجدي وجابر كامل وعمرو جمال وزياد طلبة وهشام فتح الله وكريم جبريل وأحمد محمد وأحمد إبراهيم

ويخوض نادي الزمالك مباراته اليوم الأحد أمام فريق نادي فاركو في ختام مباريات الجولة الـ34 الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري، حيث تنطلق المباراة من ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة .