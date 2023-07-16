تطوف شوارع دمياط.. إقبال جماهيري على المكتبة المتنقلة

بدأت المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب الإبراهيمية البحرية إدارة شباب كفر سعد وتستهدف الطلائع من سن 8 إلى 18 عاما.

وحسب بيان وزارة الثقافة تتوجه المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هى "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى "حياة كريمة". تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، ومكيفات هواء، وكراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الانترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية.

وأولى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا بالإنسان المصرى بتوفير حياة كريمة له فى شتى المجالات، ومن هذا المنطلق الرامى لبناء الانسان معرفيا تنطلق المكتبات المتنقلة لتستلمها 6 محافظات وهى قنا البحيرة ودمياط والدقهلية والأقصر.

الهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية والمكتبة المتنقلة تعد تجربة فريدة تسهم فى تحقيق أهداف الجمهورية لبناء الإنسان ، وتؤدى المكتبات رسالتها التعليمة فى المراكز والمدن والقرى، وفقا لجدول ثقافى وسيتم اختيار المكتبات العامة، من حيث ممارستها للنشاط الأكثر والأحسن الذى يتوافق مع الخطة الزمنية المحددة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

نفذت اليوم الأحد ،إدارة شباب كفر سعد مركز شباب الإبراهيمية القبلية محاضرة في التثقيف الرقمى بحضور مدربين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،حيث يأتى هذا في إطار التنسيق و التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، يتم تنفيذ أنشطة تثقيف رقمية بمراكز شباب حياه كريمة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط .

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال ذلك إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع من خلال التحول الرقمى في جميع الخدمات المقدمة للجمهور.

