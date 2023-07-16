محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجاري

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ .

و أكدت عوض على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة ، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.



تفقدت محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل بالسنانية وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره ورفع كفائته بطول ١٥٠٠ متر والتى بدأت خلال الفترة الماضية ، وذلك بتنفيذ من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، وفقًا لخطة التعاون بين المحافظة و الجهاز.

وتتضمن الأعمال التى تشمل المنطقة بدايةً من الكوبرى المعدنى حتى بنك مصر ، إنشاء حائط ساند لجسر النيل بطول ٤٥٠ متر ، و رفع كفاءة حارتى الطريق ، واحلال خط المياه المار بالمنطقة لتهالكه وتعرضه لانفجارات متعددة خلال فترات متقاربة.

وأشارت إلى أن المحافظة قد وضعت خطة محددة للتطوير ورفع كفاءة الكورنيش والطريق وفقًا لعدة معايير خاصة بعد تعرض سور الكورنيش للانهيار وكذلك وجود شروخ بالطريق تنذر بانهياره .

واطلعت " المحافظ " على مراحل التنفيذ والجدول الزمنى للأعمال التى سيتم تنفيذها بالمنطقة، مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لتطوير هذا الطريق الحيوى الذى يعد شريان رئيسى مؤدى إلى طريق رأس البر و منطقة السنانية و المناطق المجاورة لها ، مؤكدة على ابقاء المعدية الموجودة بالمنطقة لحين تطويرها فيما بعد وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى الضفة المقابلة لنهر النيل .