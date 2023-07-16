طرح البوستر التشويقي لفيلم "بلوموندو".. صورة

كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي الأول للعمل، الذي يجسد بطولته الفنان حسن الرداد ، حيث يظهر الرداد على الافيش مرتدياً قناع يخفي وجهه من خلاله ، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات .

الفيلم اخراج ياسر سامي ، تأليف حازم ويفي و محمد ويفي، إنتاج سامر المحضر ، ، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.