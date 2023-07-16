إلغاء 1000 رحلة بسبب إضراب المراقبين الجويين في إيطاليا

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الأحد أن إضراب المراقبين الجويين بمختلف مطارات إيطاليا، أسفر أمس السبت عن إلغاء حوالي ألف رحلة.

وأضافت الوكالة أنه طبقا للنقابات، التي دعت إلى الإضراب، فإن حوالي 100% من الموظفين، المتوقع إضرابهم، شاركوا في الإضراب.

وأثر الإضراب على العاملين الأرضيين المسؤولين بين أمور أخرى، عن المناولة وخدمات تسجيل الدخول.

وفي مطارات رئيسية إيطالية، في روما وميلانو ونابولي وفينيسيا فقط، تم إلغاء مئات الرحلات، مما أضر بحوالي 250 ألف راكب.

وتعتقد جمعية حماية المستهلك أن الأضرار الناجمة عن إلغاء وتأجيل الرحلات تقدر بالملايين، حسب وكالة "أنسا".