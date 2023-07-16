اضطروا لتقطيع السيارة لاستخراج الجثث.. مصرع أسرة مكونة من 5 أشخاص بطريق العلمين.. صور

واقعة مأساوية تعرضت لها أسرة شاب يدعى "ياسر جلال " بالكليو 62 بطريق العلمين اتجاه القاهرة عندما اصطدمت سيارتهم الملاكى بسيارة نقل، مما تسبب فى مصرع 5 أشخاص من الأسرة وإصابة السادس.

الحادث



أسفر الحادث عن وفاة الأب ويدعى ياسر جلال عبدالمجيد، 49 سنة، مقيم ببنى سويف، وزوجته هدى عبدالمنعم أحمد 48 سنة، وأبنائهم، محمد ياسر جلال، 18 سنة، وندى ياسر جلال، 14 سنة، وفاطمة ياسر جلال، 16 سنة، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الحمام.

كما اصيب فى الحادث الأبن الرابع ويدعى جلال ياسر جلال، 11 سنة، مصاب اشتباه كسر بقاع الجمجمة وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد فى حالة حرجة.

وأضطر رجال الأنقاذ لتقطيع مقدمة السيارة بأستخدام شنيور لإخراج الجثث من داخل السيارة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصاب بالكيلو 62 بطريق العلمين اتجاة صحراوى القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بأخرى نقل مما تسبب فى مصرع أسرة مكونة من أب وأم وابنائهما الثلاثة وأصيب الابن الرابع، وتم نقل الجثث والمصاب لمستشفى اليوم الواحد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.