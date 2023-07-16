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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عضو مجلس السيادة السوداني يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

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التقى عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفكي، بحضور مستشار رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لبات.

وتناول اللقاء جهود الاتحاد الأفريقي ومنظمة "الإيجاد" لوقف القتال في السودان، وإطلاق عملية سياسية بالتوازي مع مفاوضات وقف إطلاق النار، إضافة إلى الجهود التي تبذلها القوى المدنية والسياسية والمهنية لخلق الحد الأدنى لتوافق كل قوى الثورة والتغيير حول المبادئ الأساسية للانتقال الديمقراطي المنشود في البلاد.

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