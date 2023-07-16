مدير تعليم القاهرة يشدد على التواصل اللحظي بغرفة عمليات امتحانات النقل

تابع أيمن موسى، وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، غرفة عمليات تعليم العاصمة ومتابعة سير أعمال إمتحانات النقل للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (دور ثان).

يؤدى اليوم الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثاني الإعدادى والأول والثاني الثانوي العام والفنىوفقاً للجداول المحددة من الإدارات التعليمية .

واطمأن موسى، على انتظام الطلاب داخل اللجان الامتحانية ، مشدداً على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع، متمنياً دوام التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.