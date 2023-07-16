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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يشدد على التواصل اللحظي بغرفة عمليات امتحانات النقل

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
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تابع أيمن موسى، وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، غرفة عمليات تعليم العاصمة ومتابعة سير أعمال إمتحانات النقل للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (دور ثان).

يؤدى اليوم الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثاني الإعدادى والأول والثاني الثانوي العام والفنىوفقاً للجداول المحددة من الإدارات التعليمية .

واطمأن موسى، على انتظام الطلاب داخل اللجان الامتحانية ، مشدداً على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة الضوابط  والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع، متمنياً دوام التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.

التربية والتعليم تعليم القاهرة مدير تعليم القاهرة وزارة التربية والتعليم