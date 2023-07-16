رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: نسعى لتعزيز التعاون بين دول القارة

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، عن خالص تحياته وشكره لرئيس جمهورية كينيا وحكومته وشعب كينيا الشقيق لاستقبالهم الدافيء، والتي تعرب عن مدى حفاوة الاستقبال والضيافة في كينيا.

وقال "فقيه"، خلال كلمته بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن جلسة اليوم تسمح لنا بتحديد المستوى الذي قمنا به، ونحاول جاهدين أن نعمل بصورة كبيرة في في مختلف المجالات، وأن نعرف كيف يمكننا أن نقوم بالاندماج وتعزيز التعاون، كما أننا نحاول أن نعمل جاهدين لتعزيز تواجدنا في الإطار الدولي.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أننا سوف نحاول جاهدين أن نسرع في منطقة التجارة الحرة بصورة كبيرة، ومحاولة الإنجاز في الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.

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