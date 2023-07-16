مرتضى منصور يكشف حقيقة منع خالد لطيف من دخول الزمالك

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، الأخبار المتداولة بمنع خالد لطيف، أمين صندوق الزمالك، من دخول النادي.

وظهر خالد لطيف مع مرتضى منصور، في فيديو نشره الأخير، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وقال منصور: «اتخانق مع خالد لطيف ليه؟ طب بدل ما أمنعك كنت شلت اليافطة بتاعتك في النادي.. أنا معملتش مشكلة مع اللي عمل بطل ومشي».

وتابع: «الصفحات اللي نزلت تليفونات أعضاء مجلس الإدارة وبتحرضهم على الاستقالة.. ولما الأعضاء المحترمين مستجابوش.. طلعتوا بعدها تشتموهم على طول».

وقال خالد لطيف خلال لقاءه مع مرتضى منصور: «أنا عنيد جدًا ومستمر في مجلس الزمالك ومش هتستقيل».

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك لقاء، الليلة في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز فى 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 8 مواجهات أخرى.