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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل عددًا من الآباء الأساقفة والرهبان في وادي النطرون.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، اليوم السبت، اثنين من الآباء الأساقفة وأربعة من الآباء الرهبان، الذين حضروا لتهنئة قداسته بتعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية، كما تم عرض بعض الموضوعات الرعوية على قداسة البابا.

حيث التقى قداسته في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع  الأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والآباء الراهب القمص سوريال الأنبا بيشوي، والراهب القمص رويس الأنبا بيشوي، والراهب القمص فام الأنبا بيشوي، والراهب القمص أرمانيوس الأنبا بيشوي.

 


 

الأنبا بيشوي بوادي النطرون البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا إسحق أسقف طما الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون