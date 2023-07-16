الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أُصيب في حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى في الكيلو ٦٥ بطريق الإسكندرية الصحراوي، وسؤال صاحب السيارة الأخرى عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بالكيلو 65 بطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص جرى نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم