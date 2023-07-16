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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات الباكستانية تجلي 14 ألف شخص بسبب الفيضانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجلت السلطات الباكستانية نحو 14 ألف شخص من المناطق التي تعرضت للفيضانات خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر حكومية في إسلام آباد أمس السبت، بأن فرق الإغاثة تواصل جهودها لإجلاء سكان المناطق المهددة بالتعرض للفيضانات، وتحديدًا المناطق القريبة من ضفاف الأنهار التي تنقل مياه الأمطار الموسمية.

وأضافت أن عشرات القرى في إقليم البنجاب الشرقي قد غمرتها المياه خلال الأيام الأخيرة، ويجري إيواء سكانها الذين تم إجلاؤهم منها.

وبدأت الأمطار الموسمية في الهطول في باكستان أواخر يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين لقي ما لا يقل عن 91 شخصًا حتفهم جراء حوادث متعلقة بالطقس في جميع أنحاء البلاد.

باكستان اجلاء فيضانات