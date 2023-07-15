النيابة تصرح بدفن جثة مسن لقي مصرعه في حادث.. وتستعلم عن حالة زوجته

صرحت النيابة العامة بجنوب الحيزة، بدفن جثة مسن لقي مصرعه غرقا إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية إتجاه سقارة بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين، كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية لزوجته التي أصيبت في ذات الحادث.

وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي ثبت من خلالها أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وإصابة زوجته

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بعد أبو إتجاه سقارة بقرية ميت رهينة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري ورجال الحي وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي انتقلت ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وإصابة زوجته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.