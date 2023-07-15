في بيان رسمي.. الأهلي يعترض على أداء حكام الفار في القمة

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا اليوم السبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام وما يخص حكام «VAR» بشكل خاص.

وقال النادي الأهلي في الخطاب، إنه سبق وأن أرسل عدة مكاتبات سابقة بخصوص منظومة التحكيم والارتقاء بها لإرساء العدالة بين الفرق المتنافسة، لكن تلاحظ في المباريات الأخيرة أن أخطاء الحكام المؤثرة ما زالت تلقي بظلالها، مثلما تعرض له فريق الأهلي في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك خاصة من جانب حكام الـ«VAR» الذين يملكون الأدوات التقنية والوقت للمراجعة ومنح كل فريق حقه المشروع.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية على كافة المستويات.

وحقق الأهلي فوزا عريضا على الزمالك بنتيجة (4-1)، مساء الخميس على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري، والتي توج بها الفريق الأحمر بشكل رسمي.