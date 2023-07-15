فيديو.. إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ميسي رسميًا

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم السبت، إتمام تعاقده مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر.

ورحل ميسي عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، ليخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.

ونشر إنتر ميامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يظهر فيه البرغوث الأرجنتيني في ملعب الفريق، مرتديًا قميص النادي الأمريكي.

ورحب إنتر ميامي بقائد منتخب الأرجنتين من خلال الفيديو، وقال فيه ميسي: «نعم يا شباب، أنا في ميامي».

ويرتدي ميسي مع إنتر ميامي، القميص رقم 10، ليعود إليه بعدما بعدما قضى موسمين مع البي إس جي بالقميص رقم 30، بالرغم أنه ظل مرتديًا قميصه المعتاد في أغلب فترة تواجده مع برشلونة الإسباني وكذا مع منتخب التانجو.

وسبق وأن أعلن ميسي في يونيو الماضي، قراره بالانضمام إلى إنتر ميامي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يصل الأسبوع الماضي، ميامي تمهيدًا للانتقال رسميًا لصفوف ناديه الجديد.

ومن المنتظر، تقديم ليونيل ميسي كلاعب جديد في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، فجر الاثنين 17 يوليو 2023.