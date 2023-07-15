محافظ المنيا يتابع نتائج وجهود إزالة التعديات ضمن الموجة الـ٢١

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم السبت جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية فى تكثيف حملاتها للإزالة الفورية للتعديات على الاراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢١ ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .



فى مركز العدوة، تم إزالة حالتي بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ١٨ حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منها ١١ حالة بقريتى قلوصنا و التوفيقية و حالة بقرية منقطين و حالة تعد أخرى بقرية أسطال بالإضافة إلي ٥ حالات بحى شرق وشمال المدينة .



فى مركز مغاغة، أزالت الوحدة المحلية ١٠ حالات تعد على ارض زراعية بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ٣ حالات تعد منها حالتان بالبناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى بحى غرب المدينة و حالة بقرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروى بردنوها .





348576789_668589928619610_5122371318803985125_n

358726326_589826123328084_736038602952202386_n

359424880_723586633110297_2417286912330023117_n

359823705_590331799944183_4640605266107794618_n

360096043_668589611952975_1243655614352135057_n

361209190_723587716443522_443557497463151438_n