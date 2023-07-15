متحدث الرئاسة: ندعم الشعب الأثيوبي في التنمية وحقنا لا يمكن التفريط فيه

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر ثابت في ملف السد الأثيوبي، قائلا: "ندعم الشعب الأثيوبي في التنمية وحقنا في الحياة لا يمكن التفاوض حوله وحق ثابت لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه وأيضا ندعم جميع الشعوب الأفريقية في التنمية".



وأضاف أحمد فهمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اخر النهار" على قناة النهار، أن مصر تقدم ما تستطيع من دعم لتحقيق التنمية في دول أفريقيا، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة من استفادة الشعوب الافريقية من مواردها بل ندعمه بكل صدق وإخلاص لأن التنمية تنعكس على الجميع ويستفيد منها الجميع.



وتابع، "النيل لطالما كان مصدر للتعاون والإخاء والتنمية، وأثيوبيا عبرت عن رغبة مماثلة للتقدم في هذا الملف من خلال التفاوض في إطار زمني ونحن حريصون على الإطار الزمني وتعهد الجانب الأثيوبي بضمان الاحتياجات المائية لدول المصب خلال فترة الملء، ونتطلع الى أن تعكس المفاوضات هذه الروح".



واستكمل: "هذه الروح في أفريقيا تقوم على أنه من الافضل للجميع مصر وأثيوبيا وأفريقيا أن توجه مواردها جميعا للتنمية وهناك الكثير من الممكن ان نقدمه كأفارقة لبعضنا البعض".

