تشكيل الاتحاد لمباراة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الإسماعيلي ،والمقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت ،على ملعب استاد الإسماعيلية ،ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :



حراسة المرمي : صبحي سليمان .



خط الدفاع:خالد صبحي -محمد الصالح -مصطفى ابراهيم -أحمد بهاء .

خط الوسط :خالد الغندور - ناصر ناصر - اسلام عبدالنعيم -محمد محمود -محمد فارس .

خط الهجوم :مابولولو .

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثامن ٤٣ نقطة ،بينما الإسماعيلي في المركز الـ ١٣ برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .