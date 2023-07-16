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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

آية سماحة وشاهين وبسنت حاتم في كواليس تصوير "كاملة"

جانب من كواليس حكاية
جانب من كواليس حكاية
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انتهى أمس فريق عمل حكاية  "كاملة" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" من تصوير مشاهد العمل وجمعت المشاهد الأخيرة كل من الفنانة آية سماحة مع الفنانة بسنت حاتم ومطرب الراب شاهين.

“الحكاية” بطولة اية سماحة، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، تامر فرج وعدد كبير من الفنانين وإخراج وائل فرج.

ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل"  في حكاياته الأخرى عدد من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.
تدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.

كاملة حدث بالفعل أية سماحة شاهين