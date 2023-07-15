غدا.. الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة

تعقد وزارة الداخلية صباح غدا الاحد مؤتمرا صحفيا بمقر اكاديمية الشرطة للإعلان عن شروط قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023 - 2024، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية .

ويكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبوالمكارم عن قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بقبول دفعة جديدة و كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم .

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق العام الماضي باكاديمية الشرطة : للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف اللواء دكتور أبوالمكارم أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و170 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

يخضع الطالب للاختبارات "المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلاً عن اختبار القوام "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ".

كما يخضع الطالب للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيون)، كما يخضع للاختبار الرياضي "اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة"، واختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة:" ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية"، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة فى طالب الكلية، بينما يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل "تحاليل مخدرات وفيروسات".

تقدم وزارة الداخلية عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر، لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على رقم (0224109102).