دفعة 2006 بـ"طب بنها" تتبرع بجهاز خاص بجراحات العيون لمستشفى الأطفال

تبرع خريجي كلية الطب البشري دفعة 2006 بجهاز كى بلازما «coblator» خاص بجراحات العيوب الخلقية بالأنف والأذن والحنجرة بتكلفة 140 ألف جنيه لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها ضمن مساهمات الدفعة على مدار سنوات لدعم المستشفيات بالقاهرة الكبرى.

أوضح الدكتور أحمد أنور منسق الدفعة أن الجهاز جرى تسليمه في حضور الدكتور محمد متولى استشارى جراحات الأطفال والدكتور هيثم نصر استشارى جراحات الأنف والأذن والحنجرة، مشيرا أن هذه المساهمة تعد من مساهمات جروب دفعة 2006 طب بنها لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها وكان آخرها القيام بالتبرع بجهاز بقيمة 140 ألف جنيه لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

أوضح أنور أن دفعة 2006 طب بنها سبق لها التبرع بعدد من الأجهزة الطبية و المبالغ المالية في أوقات سابقة منها التبرع بجهاز تنفس صناعي لصالح وحدة عناية الأطفال بمستشفى حميات بنها بقيمة 150 ألف جنيه وجهاز تنفس صناعي أخر بتكلفة 280 ألف جنيه لصالح وحدة رعاية الأطفال بنفس المستشفى في مرة أخري و4 حضانات للأطفال حديثي الولادة وكبسولة لعلاج الصفراء لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بقيمة إجمالية 101 ألف جنيه، ومبلغ 50 ألف جنيه لمستشفى أبو الريش للأطفال ومبلغ 50 ألف جنيه للمعهد القومي للأورام في إطار الإسهام المجتمعية للدفعة.