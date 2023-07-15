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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب المحامين ينعى أميرة جمال ضحية حادث الدهس

فاطمة جمال المحامية
فاطمة جمال المحامية
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نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أميرة جمال، المحامية بحلوان، التي وافتها المنية اليوم السبت، إثر حادث أليم أمام المحكمة الاقتصادية، بعد تأدية عملها.
ولقيت المحامية مصرعها، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم علي الطريق الدائري أمام المحكمة الإقتصادية، بنطاق محافظة  القاهرة، وتم نقل جثمان المحامية إلى مستشفى قصر العيني، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودهـا لكشف ملابسات الحادث وضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وتبين أن المحامية كانت متوجهه إلي جلسة قضائية في المحكمة الاقتصادية، وهي محامية بالاستئناف العالي، وعضو نقابة المحاميين فرع جنوب القاهرة، منطقة حلوان.

نقيب المحامين فاطمة جمال المحاميه عبدالحليم علام نقيب المحامين