إنتاج القمح في الصين ينخفض 0.9% بسبب أضرار ناتجة عن الأمطار

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن إنتاج القمح لموسم الصيف في الصين انخفض 0.9 بالمئة هذا العام، في أول تراجع منذ سبع سنوات نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مناطق الزراعة الرئيسية قبيل موسم الحصادوذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الإنتاج في أكبر دولة منتجة للحبوب في العالم انخفض إلى 134.53 مليون طن، ومع هذا، ما زال هذا العام يشهد وفرة في المحاصيل.

وأضاف مكتب الإحصاء أن المساحة المزروعة بالقمح زادت 0.4 بالمئة لكن المحصول تراجع 1.3 بالمئة.

ويراقب سوق القمح العالمي عن كثب الطقس الجاف في كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول المصدرة الرئيسية، وكذلك اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والذي ينتهي سريانه يوم الاثنين.

ويُعزى انخفاض إنتاج القمح في الصين إلى حد كبير إلى الأمطار الغزيرة التي استمرت أسابيع وأضرت بمحصول القمح في إقليم خنان، أكبر أقاليم البلاد من حيث إنتاج الحبوب، والمناطق المحيطة به قبل الحصاد مباشرة.