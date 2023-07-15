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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 32 ألف من المقبلين على الزواج خلال 4 أشهر بالمنيا

فحص 32 ألف من المقبلين
فحص 32 ألف من المقبلين على الزواج خلال 4 أشهر بالمنيا
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  ضمن المبادرة الرئاسية لـفحص المقبلين على الزواج و تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أجرت مديرية الصحة الفحص الطبي لما يقرب من 32 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين من المقبلين على الزواج بالمحافظة وذلك منذ انطلاق المبادرة نهاية فبراير الماضي وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجارى.
و  أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في بيان إعلامي اليوم السبت أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدا المقبلين على الزواج البدء فى إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوماً من إجراء الفحوصات، وأن مدة صلاحية الشهادة 6 أشهر برقم كودى، وتشمل الفحص الطبي والتحاليل، ولا يمكن التلاعب في بياناتها أو تزويرها ومن يفعل ذلك  يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
 

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المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج فحص المقبلين على الزواج مديرية الصحة محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة بالمنيا