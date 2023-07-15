شرم الشيخ الدولي للمسرح يعلن عن تفاصيل مسابقة "عصام السيد" للعمل الأول

يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والذي ستنعقد دورته الثامنة في الفترة من 25 - 30 نوفمبر المقبل، عن مسابقة العمل الأول للشباب- النسخة الخامسة- بالتعاون مع المخرج عصام السيد.

وأكد رئيس ومؤسس المهرجان الفنان مازن الغرباوي، أن هذه المسابقة تقدم حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التى تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه فى عالم الإخراج المسرحى، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابه الواعده.

أما عن شروط المسابقة فجاءت كالتالي: يبدأ فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم السبت وذلك لمدة شهرين ، ولن تلقي أمانة المسابقة أي اعتبار للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك ، والمسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا. ومن الشروط أيضاً ألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35 ) سنة فى شهر نوفمبر المقبل ،وأن يكون المخرج / المخرجة مصرى الجنسية، وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولا من عمل آخر، ويتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقي، كما يفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتى تحمل هما إجتماعيا وإنسانيا، وتقبل جميع الأعمال سواء كانت إنتاجا مستقلا أو جامعيا أو إنتاجا حكوميا أو أى جهة، وأن يكون العمل قد تم تقديمه فى عرض عام للجمهور ومن إنتاج 2021، 2022، 2023، والمسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح فى جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا – شرقا وغربا ، ومن حق اللجنة حجب الجائزة إذا لم يتقدم لها من يستحق.

ترسل الأعمال مصورة مع نبذة عن السيرة الذاتية للمخرج المتقدم ، وإقرار موقع بأن هذا العمل لا يتجاوز التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الاولى إن كان محترفا ، مع ضرورة التزام المخرجين الراغبين بالمشاركة بإرسال أعمالهم بالبريد الإلكتروني متضمنا الإقرار و روابط المسرحية وملف كامل تقنى وإعلامى وكذلك إرسال شريط العرض كاملا على قرص DVD عالي الجودة ،ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنه المشاهدة والترشح للتنافس على الجائزة ألا يكون المخرج قد شارك فى مسابقة أخرى بنفس العرض المسرحى وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت عكس ذلك وستتخذ كافة الإجراءات القانونية من قبل إدارة المهرجان تجاه من يثبت عليه ذلك ، وعليه وحده تقع كافة المسئوليات الجنائية والأدبية ، ويتم فرز وتحكيم الأعمال المقدمة من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان ، وستبدأ اللجنة عملها بمجرد قفل باب التقديم.

أما عن جوائز المسابقة فيحصل المخرج الفائز على جائزة مالية مقدمة من المخرج عصام السيد، وتسلم له خلال فعاليات الدورة الثامنة ، ويحصل المخرج الفائز على شهادة تقدير وتكريم لنيله جائزة العمل الأول للشباب فى نسختها الخامسة ضمن فعاليات الدورة الثامنة ، كما ستتم إستضافة المخرج الفائز لحضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 25-30 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التى تقدمها إدارة المهرجان ، وترشح إدارة المهرجان أحد النصوص الفائزة بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحى ليكون أحدها المشروع الجديد للمخرج الفائز ، كما ترشح إدارة المهرجان المخرج الفائز لإخراج حفل إفتتاح أو ختام الدورة التاسعة لعام 2024 .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الحالية اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.