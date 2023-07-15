صوامع وشون الشرقية تستقبل ٥٣٥٣٠٨ أطنان و٨٤٩ كيلو قمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

و أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥١ طن و ٩٣٣ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٣٠٨ أطنل و ٨٤٩ كيلو قمح.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد اخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.